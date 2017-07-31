В России украинский пенсионер получил 12 лет за подготовку теракта

31.07.17 17:00Сколько просмотров этой статьи55Сколько комментариев этой статьи0

Задержанного на границе бывшего шахтера обвинили в намерении заложить пять бомб.

Северо-Кавказский окружной военный суд в понедельник, 31 июля, приговорил украинского пенсионера Алексея Сизоновича к 12 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, сообщает Коммерсант.

Кроме того, подсудимому назначен штраф в размере 250 тысяч рублей. Сизонович признан виновным в незаконном обороте взрывчатого вещества и взрывных устройств, в незаконном въезде в Россию и в покушении на теракт (ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 222.1, ч. 1 ст. 322 УК РФ).

По данным российского следствия, 61-летний Сизонович, бывший шахтер, планировал заложить три бомбы самодельного изготовления на вокзале железнодорожной станции Лихая в Ростовской области, а также две мины промышленного производства на цистернах с ГСМ.

Задуманное до конца он довести не смог, поскольку был задержан российскими пограничниками при незаконном переходе госграницы.

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