Прокурор из Киева удивил журналистов "мажорной" декларацией

31.07.17 17:16Сколько просмотров этой статьи59Сколько комментариев этой статьи0

При относительно низком доходе прокурор живет на широкую ногу.

Прокурор Киевской местной прокуратуры №6 Павел Миленин владеет несколькими квартирами в самых дорогих домах Киева и автомобилем BMW. Об этом сообщается в его декларации, передает Prosud.

Отмечается, что Миленин был помощником народного депутата Михаила Поплавского. В 2009 году работал в Государственном комитете финансового мониторинга Украины.

Несмотря на относительно низкий доход – за период с 2014 по 2016 год он задекларировал всего 406 тыс. грн дохода, а его жена Екатерина – 6,3 млн грн – прокурор живет на широкую ногу. Например, в 2016 году Миленин получил в подарок от отца, бывшего руководителя Департамента ГАИ, дом и землю в столичных Бортничах, в Дарницком районе.

Общая площадь дома – 433 кв. м. Его стоимость сегодня составляет около 10,3 млн грн. Однако в декларации прокурор отметил, что цена дома – 324 тыс. грн, а земельного участка – 824 тыс. грн.

Кроме этого, Миленин задекларировал квартиру в столице, в самом высоком жилом доме Украины. Сегодня 1 кв.м жилья там стоит около 54 тыс. грн, а стоимость всей прокурорской квартиры площадью 158 кв.м может достигать 8,5 млн грн.

Также Миленин задекларировал квартиру на 121 кв. м и два гаражных бокса площадью 40 кв.м в Киеве.

Кроме задекларированных женой прокурора дома площадью 377 кв.м в Михайловке-Рубежовке, двух квартир площадью 102 и 60 кв.м в Киеве, земельных участков и паркоместа, супруги имеют пару часов от брендов Chaumet и Frank Muller.

Отличаются роскошью и автомобили Миленина. В июне 2017 года вместо старого BMW 530d он приобрел новый BMW 540i. Указанная в декларации стоимость автомобиля – 2 млн грн. Сама же Екатерина Миленина в 2016 году купила новый BMW X5 2016 года выпуска за 1,6 млн грн.

Откуда деньги на все это имущество – открытый вопрос. Известно только то, что успешных бизнесов никто из членов семьи не имел.

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