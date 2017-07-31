Гражданка Николаева выбросила в мусорный бак своего новорожденного ребенка Труп новорожденного обнаружил дворник. Об этом сообщает корреспондент ТАЙМЕРА. Сегодня утром дворник, убирая мусоропровод, нашла пакет, внутри которого был спрятан труп младенца. На место ЧП вызвали полицию. По предварительным данным, мальчика родила женщина, не состоявшая в браке, снимавшая жильё в этом доме. Тело умершего направлено на экспертизу. Мать-убийца задержана. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама