В Очакове 15-летний подросток изнасиловал свою знакомую

30 июля, около 08:00 утра, в Очаковский отдел полиции ГУНП в Николаевской области поступило сообщение от работников одной из баз отдыха о том, что на своей территории они нашли девушку без сознания.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Николаевской области, передает Свідок.инфо.

С места происшествия пострадавшая была доставлена в медицинское учреждение.

При осмотре медицинские работники установили, что 17-летняя девушка на теле имеет явные признаки физического насилия и изнасилования. Проведенными оперативными мерами работниками полиции под процессуальным руководством Очаковского отдела Николаевской местной прокуратуры №1, установлено, что в половые отношения с применением насилия с потерпевшей вступал ее несовершеннолетний знакомый, с которым накануне вечером она отдыхала на дискотеке.

В течение нескольких часов личность злоумышленника и место его нахождения полицейские установили. Им оказался 15-летний местный житель.

Следственным отделом начато уголовное производство по признакам преступления ч.3 ст.152 УК Украины «Изнасилование», что наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет.

Сейчас полицейские проводят следственные действия, назначено проведение необходимых экспертиз.