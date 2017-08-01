Доба в АТО: 18 обстрілів, 5 бійців ЗСУ отримали поранення і травми

01.08.17 08:02Сколько просмотров этой статьи77Сколько комментариев этой статьи0

Минула доба у зоні АТО вчергове завершилась збільшенням активності російсько-терористичних угруповань.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Загалом, упродовж минулої доби, незаконні збройні формування 18 разів порушили режим тиші. На більшість обстрілів з боку бойовиків сили АТО відповідали вогнем із зброї не забороненої Мінськими домовленостями, однак один український військовий був поранений, четверо отримали бойові травми.

Так, на Луганському напрямку після 18 години, бойовики з різних напрямків 5 разів били з мінометів калібру 82 міліметри, гранатометів, стрілецької зброї по українських позиціях поблизу Кримського.

На Донецькому напрямку напружена ситуація зберігалась в районі Авдіївки. Вже увечері, злочинці тричі застосували гранатомети і великокаліберні кулемети. Тут українські бійці 8 разів відкривали вогонь у відповідь.

На Маріупольському напрямку ворог бив з гранатометів по укріпленнях сил АТО на підступах до Павлополя та Широкиного.

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