В парке "Победа" после изнасилования наводят порядки

В прилегающей к пешеходному мосту части парка «Победа» начали наводить порядок. Вот уже два дня здесь прорежают молодую поросль, вырубают разросшиеся заросли кустарника вдоль дорожек. Сообщают Новости Н

Наведение порядка в парке началось после того, как в понедельник, 24 июля, здесь, средь бела дня, изнасиловали 15-летнюю школьницу. Состояние парка в немалой степени способствовало совершению преступления: парк зарос до такой степени, что даже днем здесь ходить было страшно - вдоль дорожек простирались настоящие джунгли. Именно в этих кустах матерый зэк и надругался над беззащитной девушкой.