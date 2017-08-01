В парке "Победа" после изнасилования наводят порядки

01.08.17 08:34Сколько просмотров этой статьи83Сколько комментариев этой статьи0

В прилегающей к пешеходному мосту части парка «Победа» начали наводить порядок. Вот уже два дня здесь прорежают молодую поросль, вырубают разросшиеся заросли кустарника вдоль дорожек. Сообщают Новости Н

Наведение порядка в парке началось после того, как в понедельник, 24 июля, здесь, средь бела дня, изнасиловали 15-летнюю школьницу. Состояние парка в немалой степени способствовало совершению преступления: парк зарос до такой степени, что даже днем здесь ходить было страшно - вдоль дорожек простирались настоящие джунгли. Именно в этих кустах матерый зэк и надругался над беззащитной девушкой.

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