Пропавшего николаевского мальчика нашли в Киеве

Правоохранители разыскали в Киеве 13-летнего мальчика, который 26 июля утром ушел якобы на пляж реки Южный Буг в Николаеве и не вернулся домой.

О пропаже мальчика в полицию заявила его 65-летняя бабушка. Полицейские сразу начали поиски несовершеннолетнего, отрабатывая все возможные места его пребывания.

Оказалось, что юный беглец находится у родственников в Киеве, и противоправные действия в отношении него, к счастью, не совершены.