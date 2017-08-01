Пропавшего николаевского мальчика нашли в Киеве

01.08.17 09:19Сколько просмотров этой статьи75Сколько комментариев этой статьи0

Правоохранители разыскали в Киеве 13-летнего мальчика, который 26 июля утром ушел якобы на пляж реки Южный Буг в Николаеве и не вернулся домой.

О пропаже мальчика в полицию заявила его 65-летняя бабушка. Полицейские сразу начали поиски несовершеннолетнего, отрабатывая все возможные места его пребывания.

Оказалось, что юный беглец находится у родственников в Киеве, и противоправные действия в отношении него, к счастью, не совершены.

Похожие новости

19.07.17 18:26В Николаеве автомобиль сбил ребенка

29.05.17 19:49Сборная Николаевщины завоевала три «золота» на чемпионате Украины по фехтованию

26.05.17 20:47В деле против Януковича нет ни подозреваемых, ни обвиняемых – адвокат

07.05.17 09:13В Николаеве 11-летний ребенок угнал машину

22.03.17 20:43В Николаеве на Ингульском мосту нашли деформации

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Дата следующего розыгрыша: 05.08.2017

Вторник, 01.08.2017

Закругление верхнее-левое

13:42В Киеве женщина покончила с жизнью на глазах у матери и дочери

13:30Где в Николаеве не будет воды: найдите свой адрес

13:07СБУ обшукує мерію Запоріжжя

12:56Китай планує збільшити імпорт харчових продуктів з України - Держспоживслужба

12:27В Николаеве существует большая вероятность получить тепловой удар

12:08Украинцам лучше продать доллары в ближайшие дни, - банкиры

11:43Синоптики предупреждают о сильной жаре в Украине 2-3 августа

11:24Перевернулся прицеп с зерном на трассе под Николаевом

11:07Україна цього року закупить 700 тисяч тон вугілля у США

10:57Соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Канадой вступило в силу

10:09Около 90% котельных в Николаеве изношены

09:49Сегодня первый день Всемирной недели грудного вскармливания

09:39ТОП-5 способов настроить себя на работу после отпуска

09:19Пропавшего николаевского мальчика нашли в Киеве

09:08Реформы в Украине не такие плохие, как считает общество, — Atlantic Council

08:51Курс валют на 1 августа

08:34В парке "Победа" после изнасилования наводят порядки

08:19В Украине по-новому пересчитают бедняков: кто в списке

08:02Доба в АТО: 18 обстрілів, 5 бійців ЗСУ отримали поранення і травми

 31.07

21:00В Украине вновь выросли долги по зарплате

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

18.07.17 13:552420

Найдены пять противотанковых мин на Николаевщине

18.07.17 14:012450

Аваков запевняє, що кількість злочинів знизилася

18.07.17 14:342440

Tesla с автопилотом попала в аварию в США

18.07.17 14:472490

Порошенко: Проект "Новороссия" потерпел крах

Самые читаемые

23.07.17 20:0011090

Политолога выгнали с эфира за отказ говорить по-украински

19.07.17 17:256920

В субботу на Намыве состоится Открытый кубок Николаевской области по пляжному футболу

29.07.17 10:356130

Результаты розыгрыша ООО «Евротранстехсервис»

22.07.17 18:005970

Умер актер, сыгравший роль главу семейства в комедии Один дома

 Дата следующего розыгрыша: 05.08.2017

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама