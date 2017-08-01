Перевернулся прицеп с зерном на трассе под Николаевом

Вечером в понедельник, 31 июля под Николаевом у фуры оторвался и перевернулся полуприцеп. В результате происшествия зерно из прицепа высыпалось на проезжую часть.

Об этом сообщает Новостной Николаев с отсылкой на Татьяну Локацкую.

"Мост с херсонского направления. Сейчас. Перевозчики наши "любимчики". Ну которые юристы. Оксана Корсак как тесен бывает мир. Михайло Ноняк Олександр Гринюк те кто любят перегруз и ломали весы в Одессе наказаны судьбой. Подробностей пока нет", - написала Татьяна.