18.07.17 13:552420
Перевернулся прицеп с зерном на трассе под Николаевом
|01.08.17 11:24
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Вечером в понедельник, 31 июля под Николаевом у фуры оторвался и перевернулся полуприцеп. В результате происшествия зерно из прицепа высыпалось на проезжую часть.
Вечером в понедельник, 31 июля под Николаевом у фуры оторвался и перевернулся полуприцеп. В результате происшествия зерно из прицепа высыпалось на проезжую часть.
Об этом сообщает Новостной Николаев с отсылкой на Татьяну Локацкую.
"Мост с херсонского направления. Сейчас. Перевозчики наши "любимчики". Ну которые юристы. Оксана Корсак как тесен бывает мир. Михайло Ноняк Олександр Гринюк те кто любят перегруз и ломали весы в Одессе наказаны судьбой. Подробностей пока нет", - написала Татьяна.