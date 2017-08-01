СБУ обшукує мерію Запоріжжя

Співробітники управління СБУ в Запорізькій області з ранку 1 серпня проводять обшуки в приміщеннях мерії Запоріжжя. Як повідомляє «Радіо Свобода», факт обшуків підтвердив представник управління СБУ в регіоні Сергій Левченко.

У той же час, у відомстві поки не повідомляють, що саме інкримінують посадовцям мерії і що шукають у будівлі.

«Дійсно ми, СБУ, проводимо обшуки в рамках кримінального провадження за постановою слідчого судді. Поки тривають слідчі дії», – повідомив Левченко.

За відсутності на робочому місці міського голови Володимира Буряка постанова про обшуки представниками відомства була вручена одному з його заступників.