В Киеве женщина покончила с жизнью на глазах у матери и дочери

01.08.17 13:42Сколько просмотров этой статьи15Сколько комментариев этой статьи0

Женщина выпрыгнула с балкона 10 этажа.

В Оболонском районе Киева, на улице Зои Гайдай, с балкона на десятом этаже дома выпала 31-летняя женщина. От полученных травм она скончалась в карете скорой помощи. Об этом сообщил отдел коммуникации столичной полиции.

По словам родных, для самоубийства у женщины не было причин.

"По словам родных, которые находились в это время дома, для самоубийства у женщины не было причин. Ничего не объяснив, она выпрыгнула на глазах у дочери и матери, которые не успели ее остановить", – говорится в сообщении.

По данным полицейских, кроме семьи, в квартире находился парень погибшей. Они вместе выпивали и ссорились.

За несколько минут до трагедии мужчина вышел покурить на лестничную площадку, а женщина пошла на балкон и прыгнула вниз.

По данному факту следственным отделом Оболонского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 ("Умышленное убийство") Уголовного кодекса Украины с правовой квалификацией "самоубийство".

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