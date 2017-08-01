В аэропорту Киева поймали курьера с кило кокаина в желудке

В желудке контрабандиста обнаружили 28 презервативов с наркотиком.

В аэропорту Киева задержан контрабандист с килограммом кокаина в желудке. Об этом во вторник, 1 августа, сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

По информации прокуратуры, курьер за денежное вознаграждение в 4,5 тысячи долларов согласился доставить кокаин из Бразилии в Украину. Получив наркотики в стране отправления, он поместил их в 28 презервативов, которые после этого проглотил. Тем не менее, в аэропорту страны прибытия он был задержан, а наркотики – обнаружены и изъяты.

В настоящий момент 25-летнему курьеру предъявлено подозрение в совершении преступления по статье о контрабанде наркотических средств (ч.2 ст.305 УК). Ему грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Стоимость килограмма кокаина на "черном" рынке в прокуратуре оценили в 300 тысяч долларов США.