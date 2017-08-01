В аэропорту Киева поймали курьера с кило кокаина в желудке

01.08.17 14:40Сколько просмотров этой статьи87Сколько комментариев этой статьи0

В желудке контрабандиста обнаружили 28 презервативов с наркотиком.

В аэропорту Киева задержан контрабандист с килограммом кокаина в желудке. Об этом во вторник, 1 августа, сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

По информации прокуратуры, курьер за денежное вознаграждение в 4,5 тысячи долларов согласился доставить кокаин из Бразилии в Украину. Получив наркотики в стране отправления, он поместил их в 28 презервативов, которые после этого проглотил. Тем не менее, в аэропорту страны прибытия он был задержан, а наркотики – обнаружены и изъяты.

В настоящий момент 25-летнему курьеру предъявлено подозрение в совершении преступления по статье о контрабанде наркотических средств (ч.2 ст.305 УК). Ему грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Стоимость килограмма кокаина на "черном" рынке в прокуратуре оценили в 300 тысяч долларов США.

Похожие новости

10.12.15 10:14Правоохранители предотвратили поставку наркотиков из Китая в Одессу

10.11.15 10:57СБУ вместе с пограничниками обнаружили на судне, прибывшем в Николаев, пакет с наркотиками

07.04.15 21:15В порту Одессы нашли рекордный груз наркотиков - 146 килограммов героина прятали в промышленной соли

26.06.12 21:23В Николаевской уничтожены 2,5 кг амфетамина, изъятые СБУ у наркокурьера

07.06.12 15:20В Николаевской обасти вынесен приговор контрабандисту психотропного вещества

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Дата следующего розыгрыша: 05.08.2017

Вторник, 01.08.2017

Закругление верхнее-левое

20:04Prozorro заощадило бюджету вже понад 19 мільярдів гривень - Гройсман

19:42Савченко продуктивно провів свій робочий візит у Києві

19:21Порошенко схвалив посилення покарання за знущання над тваринами

19:00Украина договаривается о безвизе с 14 странами

18:40В Николаевской области снова произошло ДТП: водителя госпитализировали

18:20В Николаеве синоптики обещают жару, которая может побить рекорд

18:00Топ-5 советов, как пережить жару

17:40СБУ задержала прокурора на взятке в пять тысяч долларов

17:20Николаевцам покажут «Картину Мира», написанную 10 тысячами украинцев

17:00Вместо обещанного Порошенко миллиарда на ремонт дорог Николаевской области планируют получить 874 миллиона

16:40Киев продал российские танкеры за долги

16:20Дочь экс-президента Узбекистана Каримова посадили в СИЗО

16:00Дамаск: 60 человек погибли при авиаударе коалиции

15:40Полезные свойства мёда и как правильно его употреблять

15:31В Николаевской области предупредили контрабанду зерна стоимостью 46 млн. гривен

15:10Украинцев предупредили о жаре до +37°С

15:00Киевский выпускник поступил в 10 вузов Америки

14:40В аэропорту Киева поймали курьера с кило кокаина в желудке

14:28Какой сегодня церковный праздник: 1 августа - Обретение мощей преподобного Серафима Саровского

14:13В Николаеве продолжаются сборы резервистов

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

18.07.17 20:202640

Люди, которые работают дома, на 13% продуктивнее своих офисных коллег

18.07.17 20:405290

Польша поднимает зарплаты украинским заробитчанам

18.07.17 21:002910

На главном рок-фестивале России публику "взорвала" песня украинской группы "Океан Эльзы"

19.07.17 08:012570

Загострення на Донбасі: двоє загиблих та четверо поранених бійців АТО

Самые читаемые

23.07.17 20:0011190

Политолога выгнали с эфира за отказ говорить по-украински

19.07.17 17:256970

В субботу на Намыве состоится Открытый кубок Николаевской области по пляжному футболу

29.07.17 10:356200

Результаты розыгрыша ООО «Евротранстехсервис»

22.07.17 18:006040

Умер актер, сыгравший роль главу семейства в комедии Один дома

 Дата следующего розыгрыша: 05.08.2017

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама