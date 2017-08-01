СБУ задержала прокурора на взятке в пять тысяч долларов

За этот год это уже 15-й прокурор, подозреваемый в коррупции.

Правоохранители задержали прокурора по подозрению в получении взятки в размере 5 тыс. долларов. Об этом на своей странице в соцсети Facebook во вторник, 1 августа, сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

По его словам, задержанный требовал деньги от обвиняемого по делу Министерства внутренних дел.

"Генинспекция ГПУ совместно с "К" СБУ задержала очередного, 15-го в этом году, подозреваемого в коррупции прокурора при получении 5 тыс. долл., которые он требовал от обвиняемого по делу МВД", – написал Луценко.

По данным ГПУ, неправомерную выгоду прокурор требовал с 25 июля за назначение обвиняемому в уголовном преступлении наказания, не связанного с реальным лишением свободы.

Кроме этого, сообщается, что прокурора и посредника задержали на получении части взятки, эквивалентной 4 тыс. долларов.