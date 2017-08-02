Доба в АТО: бойовики 34 рази порушили перемир'я, один військовий загинув від кулі снайпера

02.08.17 08:02Сколько просмотров этой статьи69Сколько комментариев этой статьи0

За минулу добу у зоні АТО бойовики активізували обстріли позицій сил АТО вздовж лінії розмежування, а також застосовували озброєння заборонене Мінськими домовленостями.

Як повідомляє прес-центр АТО , минулої доби терористи 34 рази обстріляли позиції українських військових.На Донецькому напрямку з гранатометів були обстріляні українські укріплення на шахті Бутівка. По південних околицях Авдіївки бойовики декілька разів вели вогонь з мінометів, гранатометів і стрілецької зброї. У Троїцькому застосовували міномет калібру 120 міліметрів, зенітну установку, великокаліберні кулемети. Неподалік Майорська, Верхньоторецького, Зайцевого терористи також застосували міномети.

На Луганському напрямку під ворожим вогнем опинились українські опорні пункти у Новоолександрівці, Новотошківському, Станиці Луганській. Крім того, внаслідок обстрілу снайпером опорного пункту у Новозванівці отримав смертельне кульове поранення український військовий.

На Приморському напрямку бойовики зі стрілецької зброї обстрілювали сили АТО у Лебединському, а з гранатометів вели вогонь по Талаківці.

У штабі також додали, що внаслідок бойових дій один український військовий загинув, ще один отримав поранення.

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