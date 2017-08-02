Маршрутчики опять показывают неуважение к АТОшникам

02.08.17 11:28Сколько просмотров этой статьи50Сколько комментариев этой статьи0

Об этом на своей странице в соцсети Facebook рассказала Ольга Усатенко Андреева. Информирует Маю право

"Вчера стала свидетелем неприятной ситуации. В маршрутку #BE7180AA зашли двое парней, один из них с рюкзаком. Спросили можно ли по УБД. Водитель отвечает «ну если вам не хватает 4грн…». Парни сначала не поняли, я тоже не поняла поворота событий. Парень переспросил. Водитель слово в слово свой ответ «ну если вам не хватает 4грн.» Парни разворачиваются и выходят из маршрутки", - написала Ольга.

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