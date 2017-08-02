В николаевском жилкопе горела комната

02.08.17 12:59Сколько просмотров этой статьи69Сколько комментариев этой статьи0

1 августа, в 16:32, в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в одной из комнат в квартире (жилкоп) по ул. Спасская г. Николаева. О данном происшествии спасателям сообщил хозяин дома, информирует свидок. инфо

На место происшествия прибыло два отделения 2 Государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области. Пожарные не допустили распространения огня на другие комнаты и в 16:50 локализовали пожар, в 17:09 ликвидировали на площади 10 кв.м, его причина устанавливается.

Для тушения привлекались 2 единицы пожарно-спасательной техники и 9 человек личного состава.

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