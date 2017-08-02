В прямом эфире НТВ вдвшник избил журналиста (видео)

02.08.17 15:30Сколько просмотров этой статьи72Сколько комментариев этой статьи0

Инцидент произошел после слов корреспондента о том, что ВДВ - элитные войска

Инцидент случился, когда во время прямого включения журналист Никитк Развозжаев рассказывал о Дне ВДВ, который сегодня отмечают в России.

В самом начале своей речи он сказал, что «никто так не отмечает свой праздник», а самих вдвшников назвал «элитными войсками». После чего к нему подошел отмечающий праздник мужчина, проорав на камеру «Моя страна, нах. Украину захватим, бть». На просьбу корреспондента помолчать, мужчина ударил его с кулака в лицо, добавив, «что ты сейчас п***ы получишь». После этого прямой эфир оборвался.

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