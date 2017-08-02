В Абхазии взорвались склады боеприпасов

02.08.17 18:20Сколько просмотров этой статьи66Сколько комментариев этой статьи0

Люди массово покидают село Приморское, образовалась огромная пробка из автомобилей.

Сегодня во второй половине дня в селе Приморское Гудаутского района непризнанной Абхазии взорвались склады с боеприпасами "министерства обороны". Об этом сообщает Sputnik со ссылкой на главу села Приморское Анзора Саканию.

"Произошел пожар на охраняемых складах, которые находятся выше сероводородного-горячего источника. Причины выясняем. До сих пор взрываются снаряды", – сказал он.

Отмечается, что в селе Приморское образовалась огромная пробка из автомобилей. "Очень много автомобилей выезжает из села Приморское с включенными аварийными фарами. Люди в замешательстве, все разговаривают по телефону, пытаются что-то выяснить", – сообщил журналист с места событий.

По его словам, до сих пор слышны взрывы, место происшествия находится приблизительно в одном километре от поста ГАИ в Приморском. На место инцидента выехали представители силовых ведомств.

По предварительным данным, жертв нет, количество пострадавших выясняется.

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