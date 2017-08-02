В горсовете Бучи проводят обыск

02.08.17 19:00Сколько просмотров этой статьи68Сколько комментариев этой статьи0

Чиновники добровольно выдают все необходимые документы.

Сотрудники прокуратуры Киевской области и СБУ проводят санкционированный судом обыск в помещениях городского совета Бучи.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области, следователь обратился в горсовет с запросом о получении определенных документов, однако ответ так и не получил.

В облпрокуратуре отметили, что в ходе досудебного расследования установлены многочисленные факты незаконной регистрации прав на недвижимое имущество, введенное в эксплуатацию вопреки установленному порядку, а затем реализованное физическим и юридическим лицам.

Обыски проводятся в рамках расследования уголовного производства, открытого по ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) УК Украины.

"В настоящее время следственные действия продолжаются: служебные лица горсовета выдают необходимые документы в добровольном порядке", – добавили в прокуратуре.

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