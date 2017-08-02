Во Львове бандиты в сговоре с полицейскими похищали людей

Во Львове правоохранители разоблачили группу лиц, которые в сговоре с работниками полиции занимались похищением людей. Об этом в среду, 2 августа, сообщила пресс-служба прокуратуры Львовской области.

По версии следователей, преступники похищали и насильно удерживали одиноких граждан, чтобы завладеть их жильем путем подделки документов.

Во время одного из 11 обысков полицейские освободили пострадавшего, которого выгнали из квартиры и удерживали в другом помещении около месяца.

Всего задержаны пять основных участников банды, изъято большое количество документов на различные жилые помещения.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.3 ст.190 (мошенничество, совершенное в крупных размерах или путем незаконных операций с использованием електрообчислювальнои техники), ч.2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины (превышение власти и служебных полномочий работником правоохранительного органа).