Доба в АТО минула без втрат – штаб

У зоні АТО продовжує зберігатися напружена ситуація. За минулу добу бойовики 30 разів порушили перемир'я, втрат серед українських військових немає. Про це повідомляє прес-служба штабу АТО.

На маріупольському напрямку стріляли по Водяному, де обстріляли будинки цивільних, а також в районі Лебединського, поблизу Широкиного та Павлополя.

На донецькому напрямку найбільше обстрілів було в районі Авдіївки.

На луганському напрямку під мінометний вогонь противника потрапили наші опорні пункти у Кримському, Троїцькому, Катеринівці, Новоолександрівці та Новозванівці.

Бойовики звинувачують в обстрілах українських військових.