По факту смерти подозреваемого в изнасиловании николаевской школьницы ведется следствие

03.08.17 10:51Сколько просмотров этой статьи97Сколько комментариев этой статьи0

30 июля в больнице скорой медицинской помощи города Николаева умер неоднократно судимый заключенный, который подозревался в изнасиловании и грабеже 15-летней школьницы в парке «Победа».

С целью выяснения обстоятельств смерти заключенного прокуратурой Николаевской области организовано проведение по данному факту служебного расследования в учреждении предварительного заключения.

Согласно информации администрации ГУ «Николаевский следственный изолятор», телесные повреждения заключенного не находятся в причинно-следственной связи с его смертью, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Как сообщил заместитель прокурора области Анатолий Жмура, погибший и еще шестеро заключенных возвращались в камеру с прогулки в сопровождении сотрудников изолятора. Подозреваемый упал с лестницы и попал в БСМП, где впоследствии скончался. Был проведен опрос заключенных и сотрудников изолятора. При этом не получено никаких данных о противоправных действиях сотрудников учреждения.

Также по факту смерти заключенного следственным отделом Центрального отдела полиции ГУ ЧП в области расследуется уголовное производство.

Проводятся все необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств указанного события.

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