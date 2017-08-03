20.07.17 15:035380
Молодой человек бросился пол колеса "маршрутки" в центре Николаева
|03.08.17 11:31
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В среду вечером, 2 августа, в Николаеве на пересечении проспекта Центрального и улицы 1-Слободской "маршрутка" на пешеходном переходе сбила молодого человека.
В среду вечером, 2 августа, в Николаеве на пересечении проспекта Центрального и улицы 1-Слободской "маршрутка" на пешеходном переходе сбила молодого человека.
Об этом сообщает спецкорреспондент 0512.
Как рассказывают свидетели происшествия, парень с явными признаками алкогольного опьянения бегал по дороге. "Маршрутка" остановилась, чтобы его пропустить. Когда он уже стоял на бордюре, водитель маршрутного такси начал ехал. В это время парень по непонятным причинам начал двигаться в сторону дороги и попал по колеса транспортного средства. Вследствие столкновения молодой человек упал на землю и ударился головой об асфальт. Пострадавшего "скорая" с травмами неизвестной тяжести доставила в БСМП.
Как пояснил водитель маршрутного такси, парень бегал по пешеходному переходу то в одном направлении, то в другом. В тот момент, когда "маршрутка" приблизилась к переходу, он бросился под колеса.
На данный момент полиция выясняет все обстоятельства происшествия.