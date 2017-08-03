Антикорупціонера оштрафували за корупцію Дніпровський районний суд міста Києва оштрафував на 6800 грн члена Національного агентства з питань запобігання корупції Руслана Радецького за вчинення правопорушень, пов'язаних з корупцією. Як повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури, протоколи про адміністративні правопорушення на Радецького були складені Департаментом захисту Національної економіки поліції України. Радецький був оштрафований за частинами 1 і 2 статті 172-7 КУпАП (неповідомлення про вчинення дій в умовах реального конфлікту інтересів). Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама