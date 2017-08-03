Возле Николаева масштабно горела свалка

Ночью в четверг, 3 августа, спасатели получили сообщение о пожаре на территории полигона твердых бытовых отходов «Николаевкоммунранса», расположенном недалеко от Николаева, в селе Весняное.

Об этом сообщает пресс-служба спасателей.

Пожар распространился на 4000 квадратных метров. Пожар ночью удалось ликвидировать и не допустить, чтобы огонь переместился на соседний объект. На площадке работало 2 единицы оборудования и 7 человек.

Причиной пожара является неосторожное обращение с огнем.

Напомним, последнюю неделю в Николаевской области объявлена чрезвычайная пожароопасность: спасатели фиксируют по 20 пожаров в сутки. Вчера, 1 августа, масштабный пожар сухой на Херсонском шоссе в Николаеве 15 спасателей тушили 4 часа.

Спасатели Николаевщины призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности во время пребывания в лесах, парках, на открытых территориях и не провоцировать возникновения пожаров в экосистемах.