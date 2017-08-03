Смерть солиста Linkin Park Честера Беннингтона вызвала рост спроса на альбомы группы

03.08.17 15:10Сколько просмотров этой статьи69Сколько комментариев этой статьи0

За минувшую неделю сразу два альбома популярной рок-группы Linkin Park вошли в десятку самых продаваемых в Соединенных Штатах. По мнению экспертов, на рост продаж пластинок музыкального коллектива положительно повлияла смерть ее вокалиста Честера Беннингтона, который в конце прошлого месяца совершил суицид.

По данным РИА «Новости», спрос на первый студийный альбом группы «Hybrid Theory» в США вырос на 141%, что подняло сборник Linkin Park на 8-е место в хит-параде. А вот последний альбом группы на прошлой неделе поднялся с 21 сразу на 4-ю позицию ТОПА, - американцы начали его покупать на 76% активнее.

Напомним, что бездыханное тело вокалиста группы Linkin Park Честера Беннингтона было обнаружено в его доме в Калифорнии две недели назад - 20 июля. Причиной смерти популярного артиста стал суицид. Предположительно на отчаянный шаг 41-летний музыкант решился из-за безуспешной продолжительной борьбы с алкогольной и наркотической зависимостями.

Незадолго до смерти Беннингтон признался в интервью, что ходил на терапию и боролся с демонами. У американского артиста осталось шестеро детей.

За первые сутки после самоубийства вокалиста Linkin Park клип группы на композицию «Talking To Myself» набрал более шести миллионов просмотров (на 3 августа он собрал уже 43 миллиона просмотров).

Похожие новости

27.07.17 17:11Семья фронтмена Linkin Park проведет закрытые похороны

21.07.17 11:10Последний клип Linkin Park собрал 5,7 млн за сутки

20.07.17 22:22Солист группы Linkin Park повесился в собственном доме

29.06.17 10:29Умер Олег Яковлев из «Иванушки International»: причина смерти - пневмония

28.03.17 20:15В Великобритании тайно похоронили легендарного певца

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Дата следующего розыгрыша: 05.08.2017

Четверг, 03.08.2017

Закругление верхнее-левое

19:20В парке «Победа» появится объект ландшафтного дизайна

19:00За три тижні на Миколаївщині зловили півсотні людей, що були в розшуку

18:40Прокуратура проводит обыск в горсовете Ирпеня

18:20Мэнсон на киевском концерте поглумился над Москвой

18:00Загранпаспортов нет у 82% жителей Донбасса – опрос

17:40В Украине вступил в силу новый Госбюджет: куда потратят «лишние» деньги

17:20Инфляция в Украине достигла пика

17:00В Николаеве проводят санитарную очистку и облагораживают парк «Победа»

16:45Украина выплатит МВФ 450 млн долларов по программе stand by, - НБУ

16:30В Николаеве модернизируют 32 котельные

16:16На Николаевщине появятся еще два учебно-воспитательных комплекса

16:01В Николаеве полиция задержала разбойников нападения на фермера в Веселиновском районе

15:36Всеукраинский шахматный турнир в Николаеве выиграл одессит Александр Юровских

15:23Какой сегодня православный праздник: 3 августа - День памяти святого пророка Иезекииля

15:10Смерть солиста Linkin Park Честера Беннингтона вызвала рост спроса на альбомы группы

14:58Возле Николаева масштабно горела свалка

14:20Угля на украинских ТЭС хватит еще на полтора месяца

14:08Укрнафта продлила лицензии на добычу до 2037 года

13:49За время шестой сессии ВР приняла 125 законов

13:30Решается судьба николаевского аэропорта

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

20.07.17 19:403570

Зачем в Испании эксгумируют тело Сальвадора Дали?

20.07.17 19:533280

Под Днепром на учениях ранены восемь военных

20.07.17 20:003510

Американец закончил школу в 97 лет

20.07.17 20:203570

Google и BlaBlaCar запустили в Украине совместный сервис

Самые читаемые

23.07.17 20:0011820

Политолога выгнали с эфира за отказ говорить по-украински

29.07.17 10:357170

Результаты розыгрыша ООО «Евротранстехсервис»

23.07.17 17:206830

Жуткие и абсолютно нелепые методы лечения в истории медицины

22.07.17 18:006630

Умер актер, сыгравший роль главу семейства в комедии Один дома

 Дата следующего розыгрыша: 05.08.2017

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама