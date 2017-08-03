В Николаеве полиция задержала разбойников нападения на фермера в Веселиновском районе

Полицейские нашли четвертого участника разбойного нападения на фермера в Веселиновском районе. Им оказался 50-летний земляк пострадавшего предпринимателя.

У подозреваемого провели обыски, решается вопрос о мере пресечения, сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Напомним, 28 июля в Веселиновском районе четверо в масках ворвались в дом в местному фермеру. 58-летнего мужчину связали и сильно избили. Разбойники унесли 150 тысяч гривен, а также 200 тысяч долларов, которые фермер собирал на покупку сельхозтехники. А затем укатили на хозяйском Toyota Land Cruiser Prado.

Троих нападавших – двоих граждан Грузии и николаевца – задержали через несколько дней. 3 августа «скрутили» последнего участника шайки.

Начато уголовное производство по ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины - «Разбой, направленный на завладение имуществом в крупных и особо крупных размерах совершенное группой лиц, наказывается лишением свободы на срок от восьми до 15 лет с конфискацией имущества».