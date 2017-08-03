Прокуратура проводит обыск в горсовете Ирпеня

Надзорное ведомство расследует злоупотребление служебным положением чиновниками горсовета.

Сегодня сотрудники прокуратуры изымают решения о выделении земельных участков в городском совете Ирпеня Киевской области, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. В частности, на основании постановления суда проводится изъятие решений горсовета за последние три года.

По данным следствия, в Ирпене в течение 2015-2016 годов ввели в эксплуатацию ряд домов, а заказчики указанных объектов строительства заключили с горсоветом договоры о привлечении средств на развитие инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры Ирпеня в виде долевого участия.

"Однако средства долевого участия на счет Исполнительного комитета Ирпенского городского совета не поступали, зато заказчики выполняли другие работы на территории Ирпеня, стоимость которых орган местного самоуправления засчитал как уплату паевого участия", – говорится в сообщении.

После этого горсовет принял решение о снижении величины понесенных затрат, что привело к недополучению средств местным бюджетом на общую сумму более 3 млн гривен. Действия чиновников квалифицированы по ч. 1 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины.