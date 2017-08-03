В Израиле муж судится с женой за пульт от кондиционера

Израильским судьям не раз приходилось сталкиваться в своей работе с необычными судебными разбирательствами. Однако, на этот раз история из зала суда удивила и общественность, и представителей закона.

В израильском городе Хайфа мужчина обратился к суду с просьбой о судебном запрете прятать пульт от кондиционера. Ответчиком по делу стала жена истца, которая забирала пульт управления и прятала его от детей, запрещая им включать кондиционер в дневное время.

И все бы нечего, только вот дети, не сразу поняв, что мать прятала пульт, названивали отцу на работу и спрашивали, не знает ли он где находится тот самый пульт. Со временем мужчина выяснил, что его специально прятала жена из соображений экономии.

Адвокат ответчика в суде заявил, что его клиентка считает неуместным включать кондиционер в дневное время, а также, что она прятала пульт в целях экономии электроэнергии. Оказалось, что женщина также запирала на ключ две полки, где лежали сладости. Но объяснить этот поступок ответчица так и не смогла.

«Я выступаю за экономию, а не за скупость. Мы имеем виллу не из-за расточительности моего мужа, а благодаря экономии с моей стороны, включая и экономию на работе кондиционеров в доме», — заявила жена истца.

Запретный ордер, который бы прекратил прятанье пульта от кондиционера суд не выдал. Однако, адвокатам супругов суд рекомендовал прийти к соглашению, которое будет приемлемо для всех сторон спора.