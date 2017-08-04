Доба в АТО: бойовики 21 раз порушили "тишу"

"Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 21 раз порушили перемир'я. Тричі ворог застосовував міномети, 14 разів - гранатомети, один раз бив з озброєння БМП", - йдеться у повідомленні.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Як зазначається, після 18 години, вже за своєю типовою тактикою, російсько-окупаційні угруповання дещо посилили обстріли українських позицій, використовуючи переважно стрілецьку зброю.

Найбільш агресивні провокації бандитів були на Донецькому напрямку. Тут, ввечері, ворог майже 2 години бив з гранатометів, великокаліберних кулеметів, озброєння БПМ по українських захисниках на шахті Бутівка. Також, двічі під гранатометний вогонь потрапили наші опорні пункти на південних околицях Авдіївки та поблизу селища Луганське.

На Луганському напрямку, ввечері, злочинці застосовували стрілецьку зброю і гранатомети неподалік Новоолександрівки, Станиці Луганської та Новотошківського.

На Маріупольському напрямку противник обстрілював з великокаліберних кулеметів та гранатометів українські укріплення у Водяному.

Варто додати, що цієї доби майже на кожен провокаційний обстріл з боку бойовиків, сили АТО вогнем у відповідь, примушували противника до миру. Тож більшість вогневих контактів були не тривалі.