Банкиры-мошенники в Украине остаются безнаказанными

04.08.17 12:29Сколько просмотров этой статьи70Сколько комментариев этой статьи0

Уголовные производства в отношении топ-менеджеров и владельцев украинских банков, присвоивших деньги клиентов, не доходят до суда

Об этом сообщила Светлана Рекрут, замдиректора Фонда гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ).

По ее словам, до суда доходит лишь порядка 1% дел, а в большинстве случаев все удается замять еще на этапе следствия.

Светлана Рекрут уточнила, что по состоянию на начало июля правоохранители по заявлениям ФГВФЛ направили в суды обвинительные акты по 31 уголовному нарушению.

9 из них – относительно руководителей неплатежеспособных банков «Аксиома», ВБР, ЭРДЭ, «Контракт», Надра Банка, «Национальный кредит», Профин Банк, «Порто-Франко», «Таврика».

Так, одному руководителю был вынесен обвинительный приговор, еще одному – оправдательный.

Позже он был отменен Верховным судом Украины, и после повторного рассмотрения вынесен обвинительный приговор. Однако по акционерам банков ни одно дело до суда пока не дошло.

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