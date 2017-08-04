За останню добу на залізничних об’єктах троє молодиків отримали електротравми

04.08.17 13:09Сколько просмотров этой статьи67Сколько комментариев этой статьи0

Впродовж останньої доби через нехтування правилами безпеки на залізниці троє сторонніх молодих чоловіків отримали електротравми, двоє з них – зі смертельним наслідком.

Про це повідомили у прес-службі "Укрзалізниці".

Так, сьогодні, 4 серпня, на станції Вишневе, що на Київщині, 17-річний хлопець виліз на вагон-зерновоз і був смертельно уражений електричним струмом.

А 3 серпня на колії поблизу станції Гречани на вагоні-зерновозі виявили 19-річного хлопця з ознаками ураження електричним струмом. Пізніше було з’ясовано, що двоє молодих людей ішли по пішохідному мосту. Один із них вирішив з пішохідного мосту спуститися на дах вагона, але при цьому був уражений електричним струмом та впав на дах вагона.

Також 3 серпня поблизу станції Заоскілля, що на Харківщині, смертельні травми отримав 24-річний чоловік. Він з невідомих причин піднявся на дах вагона-зерновоза та був уражений електричним струмом контактної мережі.

Загалом станом на 3 серпня 2017 року через порушення правил безпеки громадян на залізничному транспорті, у тому числі при спробі крадіжок майна та вантажів на об’єктах залізничного транспорту отримали травми 322 сторонні особи, серед них 16 дітей віком до 16 років. З них від отриманих травм загинули 212 дорослих і 5 дітей.

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