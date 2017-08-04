Николаевскую областную больницу заволокло дымом, эвакуировали почти триста больных

04.08.17 17:00Сколько просмотров этой статьи82Сколько комментариев этой статьи0

В пятницу днем в помещении электрощитовой на первом этаже Николаевской областной больницы произошло замыкание электропроводки. Лечебный корпус заволокло дымом.

Учитывая важность объекта, был объявлен повышенный второй номер вызова, сообщают Николаевские Новости. Когда прибыли пожарные, выяснилось, что персонал больницы применили огнетушители, но к желаемому результату это не привело. После обесточивания здания, спасатели потушили тление, в результате которого повреждено оснащение щитовой. Всего было эвакуировано 273 больных и 150 медиков. Пострадавших нет.

Аварийно-спасательный отряд специального назначения предоставил электростанцию мощностью 50 кВ для подачи электроэнергии в здание больницы. Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Николаевской области.

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