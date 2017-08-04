Абонплата за газ: в главу НКРЭКУ запустили ботинок

НКРЭКУ не слышит миллионы украинцев, которые требуют не вводить абонплату за газ.

Один из участников акции профсоюзов против введения абонплаты за газ запустил ботинок в главу НКРЭКУ Дмитрия Вовка.

Ранее сообщалось, что «Профсоюзное наступление» ворвалось на заседание комиссии и заставило ее остановить работу, не позволило принять решение о ввведении абонплаты за газ.

«Прекратите работу комиссии!» — воскликнул один из активистов и запустил в главу НКРЭКУ ботинок, однако, как видно на видео, в цель не попал.

По мнению организаторов акции «Профсоюзное наступление», чиновники понимают только язык силы, а иначе воспрепятствовать принятию решения у них бы не вышло.

«НКРЭКУ не слышит миллионы украинцев, которые требуют не вводить абонплату за газ. Сегодня более тысячи представителей профсоюзов и активисты из разных уголков страны требовали не принимать это постановление. Нам пришлось идти на крайние действия и останавливать ход заседания. Только так мы смогли остановить принятие решения об абонплате и защитить украинцев», — заявил Александр Кухарчук, член совета Всеукраинского профсоюза трудящихся.