Абонплата за газ: в главу НКРЭКУ запустили ботинок

04.08.17 19:00Сколько просмотров этой статьи75Сколько комментариев этой статьи0

НКРЭКУ не слышит миллионы украинцев, которые требуют не вводить абонплату за газ.

Один из участников акции профсоюзов против введения абонплаты за газ запустил ботинок в главу НКРЭКУ Дмитрия Вовка.

Ранее сообщалось, что «Профсоюзное наступление» ворвалось на заседание комиссии и заставило ее остановить работу, не позволило принять решение о ввведении абонплаты за газ.

«Прекратите работу комиссии!» — воскликнул один из активистов и запустил в главу НКРЭКУ ботинок, однако, как видно на видео, в цель не попал.

По мнению организаторов акции «Профсоюзное наступление», чиновники понимают только язык силы, а иначе воспрепятствовать принятию решения у них бы не вышло.

«НКРЭКУ не слышит миллионы украинцев, которые требуют не вводить абонплату за газ. Сегодня более тысячи представителей профсоюзов и активисты из разных уголков страны требовали не принимать это постановление. Нам пришлось идти на крайние действия и останавливать ход заседания. Только так мы смогли остановить принятие решения об абонплате и защитить украинцев», — заявил Александр Кухарчук, член совета Всеукраинского профсоюза трудящихся.

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