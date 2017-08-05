Бойовики збільшили кількість обстрілів в зоні АТО: є поранені

Після 18 години противник збільшив кількість обстрілів наших позицій на луганському і донецькому напрямках.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Так Авдіївська промзона і далі залишається одним з основних епіцентрів протистояння. Там майже всю ніч, з різних напрямків, ворог вів вогонь по українських укріпленнях з мінометів, гранатометів і стрілецького озброєння. Наші бійці теж жорстко відповідали бойовикам. Також цієї ночі під ворожим вогнем опинились позиції української армії у селищах Зайцеве, Кам’янка та Луганське. А близько 23 години, на підступах до Невельського, внаслідок обстрілу, один наш військовий отримав поранення.

На луганському напрямку найгарячіше було в районі Новоолександрівки. Тут наприкінці доби бандити 5 разів відкривали вогонь по опорних пунктах сил АТО з різних видів зброї. Крім того, злочинці застосовували міномети калібру 82 міліметри неподалік Донця.

На маріупольському напрямку під гранатометний вогонь противника потрапили наші позиції у Лебединському, Широкиному. А близько 23 години в результаті ворожого обстрілу отримав осколкове поранення ще один український боєць.

Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 38 разів порушили перемир’я. Внаслідок бойових дій троє українських військових отримали поранення.

Варто додати, що за оперативною інформацією, у російсько-окупаційних підрозділах все частіше фіксуються випадки насильства. Так нещодавно бойовик так званого полку морської піхоти, після доведення наказу свого командира про позбавлення його грошової премії, підірвав гранату у розташуванні підрозділу. Злочинець загинув сам і поранив трьох бандитів.