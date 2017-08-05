Прокуратура не передает дело в суд о николаевском живодере

В начале года город облетела страшная новость о живодере, который похищал и жестоко убивал животных.

Тогда после очередной кражи собаки хозяева пропавшей таксы вместе с полицией и активистами отправились на поиски. Песика обнаружили на даче подозреваемого Дмитрия, которая расположена недалеко от многоэтажки, где он живет с матерь. Из дома кроме таксы спасли еще несколько собак, которых мужчина не успел замучить.

Информирует Свидок.инфо

Однако, как оказалось, Дмитрий за свои поступки так и не был наказан.

В январе этого года были написаны заявления в полицию о похищении таксы и жестоком обращении с животными. Следователь передал материалы в прокуратуру Ингульского района. Но уже несколько месяцев ничего не происходит. Об этом говорится в сюжете ТНМ.

"Два или три раза наш следователь подавал документы прокурору, чтобы она передала дело в суд. Но все разы прокурор отказывала по непонятным причинам. Говорит: «нет, и все», - рассказывает хозяйка найденной таксы Елена Барбюк.

Дмитрий с матерью тем временем не теряют возможности «зацепить» заявителей. Так, живодер явился к Елене на работу, где устроил ссору и выбил из ее рук телефон, за что его задержала полиция.

Хозяева таксы сами обратились в прокуратуру. Там сообщили, что в их заявлении очень размыто указаны факты и доказать, что это именно тот человек украл пса, невозможно, несмотря на то, что животное забрали именно с дачи Дмитрия в присутствии многих свидетелей.

Прокурор Наталья Тернавская подтвердила, что не видит подтверждений того, что пес был похищен Дмитрием.

На данный момент улик недостаточно, если следствие соберет больше улик, то будет принято решение о подписании подозрения и направления в суд.

А относительно жестокого обращения с животными, то, по словам прокурора, нужна дополнительная экспертиза, назначить которую должно следствие. Кстати, такая проверка проводится только в Харькове.

В КП «Центр защиты животных» отмечаю, что до них дошли слухи о том, что экспертиза была проведена и такая ситуация им непонятна.

Прокурор говорит, что результатов экспертизы можно прождать целый год. А тем временем Дмитрий занимается «любимым делом». Соседи говорят, что только на этой неделе он забрал семерых щенков.