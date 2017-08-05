ООН: В Конго за три месяца убили сотни людей

Очевидцы рассказывали, что людей сжигают заживо или буквально "рубят на куски".

В Демократической Республике Конго в период с марта по июнь был убит 251 человек, из них – 62 ребенка. Насилие в провинциях Касаи приобретает все более отчетливые этнические очертания, говорится в докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека.

Документ основан на показаниях 96 человек, которым удалось бежать в соседнюю Анголу. По словам представителя Управления Скотта Кэмпбелла, у многих из тех, кого опрашивали правозащитники, были шрамы или отсутствовали конечности.

"Рассказы беженцев были абсолютно чудовищными, даже для наших сотрудников, привыкших к подобного рода явлениям. А в Анголе работала очень опытная команда. Но даже они редко когда сообщали о такой степени жестокости", – рассказал Кэмпбелл.

Очевидцы рассказывали, что людей сжигают заживо или буквально "рубят на куски". Особую обеспокоенность в Управлении по правам человека вызывает тот факт, что зверства все чаще носят этнический характер и совершаются при пособничестве правительства.

Только в период с 12 марта по 19 июня и лишь на небольшой территории Камония в Касаи были убиты, по меньшей мере, 251 человек, в том числе 62 ребенка, включая самых маленьких – младше восьми лет.