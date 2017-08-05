Экс-нардеп Ирина Бережная погибла в ДТП

Водитель, который вез Бережную с восьмилетней дочерью, скорее всего, не справился с управлением.

Бывший народный депутат от Партии регионов Ирина Бережная погибла в автокатастрофе, авария произошла утром в субботу на побережье Адриатического моря между Италией и Хорватией, сообщают СМИ.

Водитель, который вез Бережную с восьмилетней дочерью, скорее всего, не справился с управлением, и машина вылетела с серпантина.

Экс-депутат и водитель погибли на месте. Дочь Бережной получила незначительные травмы. Она сидела сзади в автокресле, была пристегнута.

Смерть Бережной уже подтвердила другой бывший нардеп от ПР Елена Бондаренко в своем Facebook. "Да, это правда. Ирочка на небесах...," - написала Бондаренко.

Экс-министр юстиции Елена Лукаш тоже подтвердила смерть Бережной в ДТП.

Напомним, Ирина Бережная - депутат двух созывов Верховной Рады - шестого (2007-2012) и седьмого (2012-2014). Была членом фракции Партии регионов, входила в комитет Рады по вопросам правосудия. Бережной было 36 лет.