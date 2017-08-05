В Киеве мужчина подорвал себя гранатой

Эксперты предполагают, что мужчина накрыл собой гранату, а после взрыва его отбросило.

Столичные правоохранители устанавливают обстоятельства смерти мужчины, который, вероятно, подорвал себя гранатой. Об этом пишет Полиция Киева в Facebook.

"ЧП произошло в Святошинском районе. По предварительной информации, погибший взорвал себя. Вчера в 16 часов правоохранители получили сообщение от прохожих о выявлении в лесу недалеко от озера мертвого мужчины. На вызов прибыла следственно-оперативная группа, которая тщательно осмотрела место происшествия. Предварительно установлено, что у мужчины многочисленные травмы лица, рук и груди, которые характерны для минно-взрывного удара", - говорится в сообщении.

Установлено, что погибший 1973 г.р., родился в Кировоградской области и зарегистрирован в Полтавской. "Во время отработки прилегающей территории изъяты деформированные фрагменты, вероятно, гранаты, документы и личные вещи погибшего. Возле тела обнаружена воронка. Эксперты предполагают, что мужчина накрыл собой гранату, а после взрыва его отбросило", - отметили в полиции.