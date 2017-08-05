В Киеве мужчина подорвал себя гранатой

05.08.17 19:10Сколько просмотров этой статьи83Сколько комментариев этой статьи0

Эксперты предполагают, что мужчина накрыл собой гранату, а после взрыва его отбросило.

Столичные правоохранители устанавливают обстоятельства смерти мужчины, который, вероятно, подорвал себя гранатой. Об этом пишет Полиция Киева в Facebook.

"ЧП произошло в Святошинском районе. По предварительной информации, погибший взорвал себя. Вчера в 16 часов правоохранители получили сообщение от прохожих о выявлении в лесу недалеко от озера мертвого мужчины. На вызов прибыла следственно-оперативная группа, которая тщательно осмотрела место происшествия. Предварительно установлено, что у мужчины многочисленные травмы лица, рук и груди, которые характерны для минно-взрывного удара", - говорится в сообщении.

Установлено, что погибший 1973 г.р., родился в Кировоградской области и зарегистрирован в Полтавской. "Во время отработки прилегающей территории изъяты деформированные фрагменты, вероятно, гранаты, документы и личные вещи погибшего. Возле тела обнаружена воронка. Эксперты предполагают, что мужчина накрыл собой гранату, а после взрыва его отбросило", - отметили в полиции.

Похожие новости

04.08.17 16:00На полигоне под Киевом погиб военный

08.05.17 16:26Кровавый взрыв в жилом доме Киева: все подробности (видео)

10.04.17 20:18В Николаеве пенсионерка выбросилась из окна

27.03.17 12:10В Киеве конная полиция сбила женщину

18.03.17 16:03"А то что будет?". Очередной скандал с полицей: наряд избил ногами мужчину, который их и вызвал

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Дата следующего розыгрыша: 12.08.2017

Суббота, 05.08.2017

Закругление верхнее-левое

21:00В Харькове автомобиль врезался в остановку общественного транспорта, есть погибший

20:50В Киеве мужчина зарезал родителей и двух сестер

20:30Есть мороженое в жару — опасно!

20:10Почему некоторые люди не испытывают счастья

19:50Запуск аэропорта в Николаеве может угрожать развитию херсонского аэропорта

19:30У берегов США появилась гигантская мертвая зона

19:10В Киеве мужчина подорвал себя гранатой

18:50В Николаеве заминировали «Рыбачий стан»

18:30У николаевца изъяли 21 куст конопли

18:10ТОП-5 знаменитостей с серьезными психическими расстройствами

17:50Вся правда про растворимый цикорий: польза и вред

17:30Экс-нардеп Ирина Бережная погибла в ДТП

17:10В Николаеве трамвай сбил пожилого пешехода

16:50В Николаеве произошло тройное ДТП

16:30Принц Филипп провел свое последнее официальное мероприятие перед выходом на пенсию

16:10Украина выдаст США подозреваемого в мошенничестве

15:50Порошенко: «На военную авиацию потратим миллиард»

15:32ООН: В Конго за три месяца убили сотни людей

15:12Николаевские прокуроры перечислят свой однодневный заработок на нужды спецподразделения «Святой Николай»

14:44Николаевская область в зоне чрезвычайного риска

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

23.07.17 08:013480

Бойовики за добу 18 разів обстрілювали позиції сил АТО

23.07.17 08:163540

Добыча газа в Украине в первом полугодии 2017 года выросла на 3%

23.07.17 08:293070

Учебные заведения будут принимать участие в пилотных проектах

23.07.17 08:453210

Страшные кадры: призрак женщины в белом зафиксировали на камеру

Самые читаемые

23.07.17 20:0012970

Политолога выгнали с эфира за отказ говорить по-украински

29.07.17 10:358680

Результаты розыгрыша ООО «Евротранстехсервис»

23.07.17 17:208430

Жуткие и абсолютно нелепые методы лечения в истории медицины

23.07.17 18:226990

Опасности сменного графика: почему работать ночью вредно и как это влияет на организм

 Дата следующего розыгрыша: 12.08.2017

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама