У берегов США появилась гигантская мертвая зона

05.08.17 19:30Сколько просмотров этой статьи77Сколько комментариев этой статьи0

Это не первая подобная зона, которая возникла в Мексиканском заливе.

Группа американских ученых обнаружила, что в Мексиканском заливе у берегов США образовалась крупная мертвая зона — участок лишенной кислорода воды площадью около 23 тысяч квадратных километров. По мнению исследователей, она образовалась из-за сельскохозяйственных отходов, поступающих в залив через реку Миссисипи.

Появление мертвых зон — типичное явление для Мексиканского залива. Их размер в среднем составляет 15 тысяч квадратных километров.

В 2002 году исследователи зарегистрировали одну из самых крупных бескислородных областей, чья площадь достигала 22 тысяч квадратных километров. Однако новая мертвая зона, появившаяся в этом году, побила этот рекорд. Она в 4,6 раза превышает допустимый предел, установленный экспертами организации Gulf Hypoxia Task Force, цель которой — снизить уровень загрязнения реки Миссисипи.

Снижение концентрации кислорода в воде происходит из-за того, что обилие питательных веществ в водах, загрязненных удобрениями и частицами почвы, приводит к массовому росту водорослей. Гибель и разложение последних является причиной истощения кислорода и гибели морских существ.

В мире насчитывается более 400 гипоксических зон, но участок в Мексиканском заливе является крупнейшим из них.

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