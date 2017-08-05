В Киеве мужчина зарезал родителей и двух сестер

05.08.17 20:50Сколько просмотров этой статьи77Сколько комментариев этой статьи0

Мужчина имел проблемы с психическим здоровьем.

В Голосеевском районе Киева психически нездоровый мужчина зарезал своих родителей и двух сестер, убийцу задержали вчера, 4 августа 2017 год. Об этом говорится в сообщении полиции Киева в Facebook.

Сообщается, что накануне полиции поступило сообщение от жителя Киева о том, что его родственники не выходят на связь и не открывают двери квартиры. Когда полицейские прибыли на вызов, на месте была сестра хозяйки квартиры, которая подтвердила слова заявителя. В квартире обнаружили тела пожилых супругов и их двух дочерей.

"Здесь же, в одной из комнат, полицейские задержали мужчину, которого подозревают в расправе над семьей. Это - сын убитого супруга, 1975 г.р., который имеет проблемы с психическим здоровьем", - сообщил начальник Голосеевского управления полиции Сергей Куленко.

На месте происшествия изъяли вещественные доказательства, в частности, одежду со следами крови, кухонный нож, топор и еще один нож. Открыто уголовное дело за убийство двух и более людей.

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