В Харькове автомобиль врезался в остановку общественного транспорта, есть погибший

05.08.17 21:00Сколько просмотров этой статьи77Сколько комментариев этой статьи0

В результате аварии погиб мужчина 1954 года рождения, который находился на остановке

В Харькове автомобиль врезался в остановку общественного транспорта, в результате аварии один человек погиб, 3 ранены. Об этом сообщает местное издание "Городской дозор".

Как сообщается, по данным полиции, автомобиль Mercedes-Benz ехал по улице Балакирева и врезался в остановку общественного транспорта. Причины аварии на данный момент неизвестны.

"Авария произошла сегодня, 5 августа, около трех часов дня по адресу Балакирева, 4а. По предварительным данным, в результате ДТП пострадали три человека и один человек погиб", - говорится в сообщении.

Как сообщается, на данный момент водитель и пассажир автомобиля, а также мужчина, который находился на остановке, госпитализированы. В результате аварии погиб мужчина 1954 года рождения, который находился на остановке.

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