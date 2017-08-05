В Харькове автомобиль врезался в остановку общественного транспорта, есть погибший

В результате аварии погиб мужчина 1954 года рождения, который находился на остановке

В Харькове автомобиль врезался в остановку общественного транспорта, в результате аварии один человек погиб, 3 ранены. Об этом сообщает местное издание "Городской дозор".

Как сообщается, по данным полиции, автомобиль Mercedes-Benz ехал по улице Балакирева и врезался в остановку общественного транспорта. Причины аварии на данный момент неизвестны.

"Авария произошла сегодня, 5 августа, около трех часов дня по адресу Балакирева, 4а. По предварительным данным, в результате ДТП пострадали три человека и один человек погиб", - говорится в сообщении.

Как сообщается, на данный момент водитель и пассажир автомобиля, а также мужчина, который находился на остановке, госпитализированы. В результате аварии погиб мужчина 1954 года рождения, который находился на остановке.