Доба в АТО: 31 обстріл, троє українських військових поранені

За минулу добу в зоні проведення АТО бойовики 31 раз відкривали вогонь, в результаті троє українських військовослужбовців отримали поранення.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці в Facebook.

Відзначається, що 5 серпня терористи, на відміну від попередніх днів, не застосовували зброю, калібр якої перевищує 100 мм.

Ввечері та вночі бойовики 4 рази відкривали вогонь з мінометів калібру 82 мм, великокаліберних кулеметів, гранатометів по українських позиціях біля Авдіївки. З цієї ж зброї сепаратисти тричі били по шахті Бутівка.

В кінці доби під обстріли терористів потрапили сили АТО в Опитному і Пісках. Близько 22:00 в результаті обстрілу опорного пункту ЗСУ в селищі Луганське один український військовий отримав поранення.

На Маріупольському напрямку було спокійніше. Тут бойовики вели провокаційний вогонь зі стрілецької зброї біля Широкиного і Водяного.

На Луганському напрямку близько 19:00 бандити випустили не менше 12 мін калібру 82 мм по опорному пункту ЗСУ в Кримському. В результаті обстрілу двоє українських бійців отримали поранення.

У штабі зазначили, що сили АТО відкривали вогонь у відповідь. Втрати бойовиків уточнюються.