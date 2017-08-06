На фестивале в Эстонии прямо на сцене умер украинский музыкант

06.08.17 10:53Сколько просмотров этой статьи67Сколько комментариев этой статьи0

На место вызвали скорую, медики делали Ивану Денисенко массаж сердца несколько десятков минут.

В эстонском Хаапсалу на фестивале "Августовский блюз" солисту украинской группы Ivan Blues & Friends Ивану Денисенко резко стало плохо, сообщает Elu24. Жизнь музыканта спасти не удалось.

"Иван успел доиграть сет, после чего ему стало плохо. На место вызвали скорую, медики делали ему массаж сердца несколько десятков минут", - рассказал организатор фестиваля Индрек Дитманн.

Очевидец произошедшего рассказал порталу Lääne elu, что Денисенко стало плохо во время выступления. Он закончил петь, затем начался музыкальный проигрыш и музыкант упал навзничь. На сцену вышел конферансье Ян Ууспыльд, который спросил, есть ли среди публики врач.

Сестра музыканта Валентина Денисенко подтвердила смерть брата. "Ивана больше нет. Его сердце остановилось на концерте. Большая просьба пока не беспокоить семью. Поймите нас правильно", - написала она на своей странице в Facebook.

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