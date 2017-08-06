В Саудовской Аравии покушались на наследного принца

Организатора покушения арестовали.

На наследного принца Мухаммеда бен Салмана совершено покушение, сообщает иранское информационное агентство FARS со ссылкой на источники в Эр-Рияде.

Собеседники агентства указывают, что принц не пострадал, а организатор покушения уже арестован.

За возможность занять королевский трон в Саудовской Аравии после ожидаемого ухода короля Салмана бен Абдулазиз аль-Сауда в последнее время идет ожесточенная борьба.

Иранские журналисты - а нужно отметить, что Иран и королевство саудитов в регионе являются давними соперниками - сообщили о попытке покушения на саудовского кронпринца Мухаммеда бен Салмана, который вскоре может возглавить ближневосточную монархию саудитов.

FARS ссылается на источники в арабских странах и неназванного западного дипломата в Эр-Рияде. По их сведениям, покушение совершил один из многочисленных саудовских принцев. Имя организатора не называется.

Деталей не приводится, но говорится, что сейчас угрозы жизни кронпринца нет.

В прошлом месяце арабская газета Аль-Рэй аль-Юм со ссылкой на членов королевской семьи сообщала: 82-летний Салман оставит трон в ближайшие пять месяцев. И первым в очереди на престол является его 31-летний сын. Хотя прежде претендентом называли племянника короля Мухаммеда бен Найефа, стоявшего во главе МВД королевства. После того, как был объявлен новый кронпринц, позиции Бен-Найефа пошатнулись, и он был помещен под домашний арест. По сведениям арабских СМИ, нынешний король Саудовской Аравии уже записал обращение, в котором вскоре может объявить о передаче власти своему сыну.