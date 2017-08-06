На берегах Николаева тысячи мертвых бычков

Автор сообщения предупреждает, что засилье мёртвой рыбы на берегу может привести к ухудшению эпидемиологической обстановки, и призывает власть принять меры.

«На пляже «Намыв» выбросило тысячи бычков. Чайки, видимо, переели, их почти не видно. Думаю, когда трупики начнут разлагаться, начнутся инфекционные вспышки! Будьте осторожны! А по большому счету городским властям стоит что-то с этим делать, чтобы предотвратить холеру и тому подобные болезни!!!», - говорится в сообщении.

Об этом в группе «Николаев — лучший город!» в социальной сети Facebook сообщил пользователь Алесандро Иванов, передает Новостной Николаев