Напад невідомих на машину під Миколаєвом

07.08.17 09:15Сколько просмотров этой статьи65Сколько комментариев этой статьи0

6 серпня, на трасі під Миколаєвом невідомі відкрили стрілянину, поранивши двох людей, після чого зникли.

У районі заміського комплексу “Балдіно” водій помітив, що двоє невідомих хлопців вийшли на трасу, перекрили дорогу і намагалися кинутися під машину, – повідомляє Інформатор.

Чоловік зупинив авто, вийшов з нього і зробив зауваження.

У відповідь один з хлопців дістав ніж і кілька разів ударив водія.

Водій стверджує, що невідомі хлопці були у стані алкогольного сп’яніння.

На допомогу постраждалому вибіг пасажир автомобіля. Другий хлопець при цьому дістав травматичний пістолет і вистрілив кілька разів у пасажира, а потім й у водія.

Після цього нападники втекли в поле. Їм вдалося сховатися до приїзду поліції.

Унаслідок нападу пасажир автомобіля і водій отримали травми. “Швидка” доправила їх до лікарні.

На місці події працює поліція. Ведуться пошуки зловмисників. Обставини з’ясовуються.

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