"Рыбачий стан заминирован" - такое сообщение поступило в Главное управление Нацполиции в Николаевской области

07.08.17 11:13Сколько просмотров этой статьи23Сколько комментариев этой статьи0

5 августа, около 17:00, в Главное управление Нацполиции в Николаевской области поступило сообщение о том, что развлекательный центр «Рыбачий стан» заминирован.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Николаевской области. Информирует Свидок.инфо

На место происшествия прибыли специалисты взрыво-технической службы ГУНП, сотрудники следственно-оперативной группы Центрального отдела полиции, ГСЧС, патрульные полицейские, а также скорая медицинская помощь.

Правоохранители оцепили район возможной опасности и эвакуировали граждан, находившихся в помещениях учреждения.

Взрывотехники и кинолог со служебной собакой тщательно обследовали здания, а также прилегающую к ним территорию. Каких-либо предметов или устройств, которые могли бы представлять угрозу жизни и здоровью граждан, не выявлено.

Следственным отделением Центрального отдела полиции ГУНП в Николаевской области начато уголовное производство по признакам ст.259 УК Украины «Заведомо ложное сообщение об угрозе опасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности».

Правоохранители устанавливают лиц, которые сообщили о заминировании.

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