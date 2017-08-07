Ветер в порту "Ольвия" повалил портальный кран В воскресенье, 6 августа, на территории госпредприятия «Стивидорная компания «Ольвия» упал портальный кран. Об этом сообщили сотрудники порта. Информирует Николаев24 По их словам, кран упал от сильного ветра во время вчерашней непогоды. В то же время руководитель ГП «СК «Ольвия» Руслан Олейник в комментарии изданию «Мой город» сообщил, что детали произошедшего ему пока неизвестны и пообещал рассказать о случившемся позже. Также издание отмечает, что один из кранов упал на другой и они повалились в воду. Кроме того от падения крана пострадали и другие сооружения на территории порта. Поврежденные краны планируют списать. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама