Аварія с участю поліції сталася у Миколаєві

Автомобіль патрульної поліції зазнав механічних пошкоджень, двоє співробітників отримали легкі тілесні ушкодження внаслідок дорожньо-транспортної пригоди.

Про це повідомляє Миколаївська правда

Екіпаж патрульної поліції під час виїзду на терміновий виклик під час зливи, проїжджаючи перехрестя пр. Миру та вул. Будівельників, через складні природні умови не впорався з керуванням та допустив зіткнення з бетонною електроопорою.

Ніхто з громадян та інших учасників дорожнього руху не постраждав. Співробітники патрульної поліції доставлені у медичний заклад.

Попередньо відомо, що екіпаж їхав на виклик, повідомлялось, що громадянин знайшов гранату.

Встановлюються подробиці події.