Голова Samsung може потрапити за грати на 12 років

Прокуратура Південної Кореї звинувачує Лі Чже Йона у хабарництві та корупції

Прокурори Південної Кореї вимагають ув’язнення мільярдера-спадкоємця імперії Samsung терміном на 12 років за звинуваченнями у хабарництві та вчиненні інших злочинів у національному корупційному скандалі. Про це повідомляє AP.

Вимоги прокуратури знаменують завершення 4-місяцого розгляду судової справи 49-річного віце-голови компанії Samsung Лі Чже Йона. Лі було заарештовано на початку цього року у зв’язку із корупційним скандалом в країні, який призвів до усунення від виконання обов’язків тодішнього президента Південної Кореї. Він став головним фігурантом справи, в межах якої керівництво компанії звинувачується у корупції та дачі хабарів найближчому оточенню президента Пак Кин Хе. Слідство повідомляє, що компанія перерахувала на рахунки благодійного фонду подруги колишньої голови держави $38 млн.

Прокурори вважають, що хабар було запропоновано в обмін на допомогу держави для якнайшвидшого переходу компанії до Лі після того, як захворів його батько.

Лі відкидає усі звинувачення і стверджує, що ситуація із спадком не обговорювалась жодного разу під час зустрічей із колишнім президентом.

Адвокати підтверджують передачу грошей до благодійного фонду, але стверджують, що не знали, що фондом керує подруга президента.

Також прокуратура вимагає покарання для ще чотирьох колишніх топ-менеджерів компанії терміном від 7 до 10 років ув’язнення.