Голова Samsung може потрапити за грати на 12 років

07.08.17 14:05Сколько просмотров этой статьи70Сколько комментариев этой статьи0

Прокуратура Південної Кореї звинувачує Лі Чже Йона у хабарництві та корупції

Прокурори Південної Кореї вимагають ув’язнення мільярдера-спадкоємця імперії Samsung терміном на 12 років за звинуваченнями у хабарництві та вчиненні інших злочинів у національному корупційному скандалі. Про це повідомляє AP.

Вимоги прокуратури знаменують завершення 4-місяцого розгляду судової справи 49-річного віце-голови компанії Samsung Лі Чже Йона. Лі було заарештовано на початку цього року у зв’язку із корупційним скандалом в країні, який призвів до усунення від виконання обов’язків тодішнього президента Південної Кореї. Він став головним фігурантом справи, в межах якої керівництво компанії звинувачується у корупції та дачі хабарів найближчому оточенню президента Пак Кин Хе. Слідство повідомляє, що компанія перерахувала на рахунки благодійного фонду подруги колишньої голови держави $38 млн.

Прокурори вважають, що хабар було запропоновано в обмін на допомогу держави для якнайшвидшого переходу компанії до Лі після того, як захворів його батько.

Лі відкидає усі звинувачення і стверджує, що ситуація із спадком не обговорювалась жодного разу під час зустрічей із колишнім президентом.

Адвокати підтверджують передачу грошей до благодійного фонду, але стверджують, що не знали, що фондом керує подруга президента.

Також прокуратура вимагає покарання для ще чотирьох колишніх топ-менеджерів компанії терміном від 7 до 10 років ув’язнення.

Похожие новости

07.07.17 17:21Генпрокуратура взялась за мэра Николаева

05.07.17 19:52Николаевская прокуратура «наказала» 15 депутатов-коррупционеров

30.07.12 07:59В Николаеве в первом полугодии в суд были направлены 29 уголовных дел в сфере предупреждения коррупции

14.07.11 08:43Как «крышуют» наши силовики, так «донецкие не «крышуют», - николаевский губернатор о кадровой ротации в прокуратуре

27.11.09 08:09Николаевский зам прокурора напомнил УБОП, УБЭП,СБУ и ГНА, что коррупция еще не побеждена

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Дата следующего розыгрыша: 12.08.2017

Понедельник, 07.08.2017

Закругление верхнее-левое

17:00Международные резервы Украины сократились

16:46Нафтогаз начал поставки через швейцарскую "дочку"

16:27В Николаеве двое парней устроили драку из-за девушки

16:08В киберполиции заявили, что поймали распространителя вируса Petya

15:51Суд арестовал все имущество Насирова - СМИ

15:35Вчера в Николаеве выпало 30 % месячной нормы осадков

15:20В Николаеве проведут переучет бездомных собак

15:12В Новоодеському районі спалахнула вантажівка з соломою

15:00СНБО: враг пытается прорваться у Бахмутской трассы

14:35В Ялте сожгли полтонны сыров из ЕС и колбасы из Украины

14:23Саакашвілі загрожує 11 років ув'язнення, - прокуратура Грузії

14:05Голова Samsung може потрапити за грати на 12 років

13:50Непогода на юге унесла с собой жизнь человека

13:33Производители молочки повышают цены, невзирая на падение продаж

13:18Увечері 7 серпня жителі Європи побачать місячне затемнення

13:02Аварія с участю поліції сталася у Миколаєві

12:44КНДР отвергла предложение Сеула наладить отношения

12:26Украина потратит на Стену 500 млн до конца года

12:08Ветер в порту "Ольвия" повалил портальный кран

11:50Уснуть за 60 секунд. Ученые узнали новый способ борьбы с бессонницей

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

24.07.17 17:103340

В Минсоцполитики озвучили число переселенцев

24.07.17 17:363160

Порошенко настаивает на миротворцах ООН в Донбассе

24.07.17 17:453200

Неосторожное обращение с гранатой унесло жизнь бывшего атошника

24.07.17 18:003020

Этой осенью борщ может стать дороже для украинцев на 100-200%

Самые читаемые

29.07.17 10:359850

Результаты розыгрыша ООО «Евротранстехсервис»

05.08.17 10:086690

В скором будущем николаевский аэропорт будет в состояние принимать Airbus и Boeing

25.07.17 10:156350

Кабмин успокаивает, что резкого подорожания газа для населения не будет

25.07.17 18:096290

Сборная Украины выиграла две медали чемпионата Европы по стрельбе

 Дата следующего розыгрыша: 12.08.2017

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама